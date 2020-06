Benjamin Conde remplace Loris Grandjean à la présidence des jeunes vert’libéraux fribourgeois. Agé de 25 ans, il étudie les sciences politiques et sociales à l’Université de Lausanne et a fait de la mobilité son principal cheval de bataille. Le Bullois Brice Repond et la Broyarde Karine Lüthi ont également rejoint le comité, selon un communiqué.