A bon entendeur

RTS1, MARDI À 20 H 10



Vive les grillades!



C’est un grand classique de l’été: le grill. Huit grills à charbon portatifs ont été testés: solidité, stabilité, qualité de la grille, sécurité rien n’échappe aux experts… Plus des conseils pour des grillades réussies par un rôtisseur professionnel. Entrée, plat, dessert, vous verrez que le menu entier peut être grillé. Viande, poisson, légumes, fruits, et même furieusement exotique, pourquoi ne pas tenter la grillade d’alligator? On en salive d’avance! ■