Bye bye la Suisse

RTS1, VENDREDI, À 20 H 10



Le quotidien s’installe



Le couple Addor commence à trouver son équilibre en Martinique. Fred travaille à 100% à l’hôpital de Fort-de-France, tandis qu’Orane trouve ses marques comme médecin à la prison de Ducos. La famille est au complet. Éloïse a rejoint son papa et commence sa vie de lycéenne sur place. Le couple commence à profiter des merveilles de la Martinique, avec ses plages paradisiaques et ses vagues faciles à surfer. De retour en Suisse, Stefano Lotti fait enfin un pas de plus. Il a trouvé un acheteur pour la maison de Villabassa. Mais avant de se rendre chez le notaire, il doit tout vider. Son collègue Stefano Navarretta vient en Suisse pour une visite surprise. Il veut présenter sa nouvelle petite amie à sa mère: Lesley. En couple depuis quelques…