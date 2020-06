Cet été, pas de Marché folklorique

Dans le chef-lieu gruérien, été rime avec Marché folklorique. Pas cette année, à cause du nouveau coronavirus. Jeudi, les habitués et les touristes devront se contenter de la version standard, cantonnée entre le château et les Halles. «Nous avons gardé les commerçants traditionnels, qui viennent toute l’année, explique le conseiller communal Jérôme Tornare. Avec juste une exception pour les journaux, afin de leur donner un coup de pouce.»

Ne pas organiser le Marché folklorique est une chose. Que les gens ne viennent pas en est une autre, pour un événement aussi populaire. Car, en temps normal, un Marché folklorique attire jusqu’à 10 000 personnes. Dix fois plus que la jauge maximale fixée par le Conseil fédéral jusqu’au 31 août. L’édition de jeudi servira de test. «Si nous voyons qu’il y…