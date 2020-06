SEMSALES

Marc Charrière proposera samedi entre 9 h et 16 h 30 une journée découverte durant laquelle les personnes intéressées auront l’occasion de s’essayer à la schwytzoise, à la contrebasse et à la guitare basse folklorique. Ces cours gratuits dureront trente minutes et se dérouleront à la route du Niremont 9, à Semsales. Les participants doivent s’inscrire au numéro 079 789 89 63 ou à l’adresse info@charriere-music.ch.