Dans la tête d’un carnivore

Depuis quelques années, les vidéos chocs des conditions d’élevage et d’abattage d’animaux dans les élevages industriels émeuvent l’opinion publique. Au point d’avoir réussi à grossir les rangs des adeptes du végétalisme et contribué à changer les lois de protection des animaux dans certains pays. Les animaux sont-ils là pour nous servir? Est-ce normal d’en élever uniquement dans le but de les tuer et de les manger? Expériences et témoignages à l’appui, l’émission s’est penchée sur ce qui nous pousse à planter nos crocs dans la chair animale, avec l’aide notamment du psychologue comportementaliste Laurent Bègue.

Un Suisse mange en moyenne 50 kg de viande par an. A l’échelle planétaire, pour satisfaire les besoins en viande d’une population mondiale en constante…