BASKETBALL

Andrej Stimac parti à Genève, Fribourg Olympic a dû trouver un nouvel assistant pour Petar Aleksic et un entraîneur pour son Académie, qui milite en LNB. C’est chose faite avec l’arrivée du nouveau coach Ivica Radosavljevic (36 ans), ancien joueur de Boncourt et Neuchâtel. Il entraînait Val-de-Ruz en 1re ligue. Pour son Académie, Fribourg Olympic a jeté son dévolu sur Domenico Marcario (41 ans), ancien joueur de LNA et désormais ex-entraîneur de Sion (LNB).