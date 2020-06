BASKETBALL

Fribourg Olympic a annoncé jeudi la signature d’un nouveau joueur étranger. L’Américain Dominic Morris (29 ans, 2,02 m) s’est engagé pour un an avec le champion en titre. Originaire de Newark, l’intérieur portait les couleurs d’Union Neuchâtel la saison dernière (10,8 points et 6,2 rebonds de moyenne). En professionnel, il a évolué en Israël, en Finlande, en France et en Belgique.