Et si nous allions vers une décroissance sportive?

De mauvaise foi

PAR MICHAEL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

SPORT-D'APRÈS. Vous avez remarqué? On y croit à peine, on s’en réjouit peu, mieux, on pourrait s’en passer. Le sevrage a été plus facile que prévu, et on se demande si l’on pourra s’enthousiasmer comme avant. Le foot a repris, le tennis s’exhibe et le monde s’en fiche. Personne ou presque ne commente les matches au matin et nul n’a envie de dégainer les superlatifs.

Il y avait jusqu’à ce curieux printemps un mouvement perpétuel du sport qui versait de plus en plus dans la surenchère. A chaque semaine ses exploits, à chaque jour ses retransmissions. Nous étions le nez dedans, l’œil rivé sur l’écran. Du Roger partout, du Messi encore plus, du Hamilton tout autant. On nous les a retirés brutalement. Attention…