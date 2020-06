Eternelle présence de Ramuz

Posés les uns à côté des autres n’a jamais été publié du vivant de Ramuz. Une édition de poche sortie chez Zoé met en lumière ce roman de l’incompréhension et de l’incommunicabilité. Une merveille.

ÉRIC BULLIARD

Ce texte, Charles-Ferdinand Ramuz l’a repris, retravaillé pendant des décennies, sans jamais le lâcher. Sans jamais le publier, non plus. Il a fallu attendre 2013 et la parution du tome XXVIII de ses Œuvres complètes (Slatkine) pour découvrir enfin Posés les uns à côté des autres. La Petite collection ramuzienne des Editions Zoé a l’excellente idée de rendre disponible ce roman en format de poche. Et c’est un émerveillement. «Depuis 1919 et jusqu’à sa mort en 1947, l’écrivain conçoit plusieurs projets romanesques sous ce titre: Posés les uns à côté des autres», note Rudolf…