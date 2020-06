En mars dernier, le Festival international du film de Fribourg (FIFF) a décerné son grand prix à la production soudanaise d’Amjad Abu Alala You will die at 20. A l’occasion de la sortie en salle du film, le festival organise une séance spéciale mercredi à 18 h au cinéma Rex à Fribourg, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.