Fouiller la noirceur jusqu’à l’occulte

John Connolly

LE PACTE DE L’ÉTRANGE

Presses de la Cité, 496 pages

Depuis une vingtaine d’années, John Connolly a imposé sa noirceur dans l’univers du polar. Dans les remerciements qui suivent ce Pacte de l’étrange, l’écrivain irlandais qualifie lui-même son livre de «bizarre» et l’on ne saurait mieux dire. Son personnage fétiche, le tourmenté détective Charlie Parker – flanqué de ses improbables acolytes et anciens truands Angel et Louis – se retrouve confronté aux Frères, une mystérieuse organisation, qui remonte au XIXe siècle. Le FBI charge en effet Charlie Parker de rechercher Jaycob Eklund, également détective, qui enquêtait sur une série de meurtres liés aux Frères.

Voici le brave Charlie aux prises avec une histoire de fantômes et de divers événements surnaturels. Dans les méandres…