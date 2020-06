née Gaillard

LA ROCHE

Ida Rigolet s’est endormie paisiblement dimanche dernier, au Foyer Saint-Joseph, à La Roche, à l’âge de 90 ans. Un dernier adieu lui a été rendu mercredi en l’église de La Roche.

Ida est née le 12 février 1930 dans le foyer de Constant et Alodie Gaillard, à Pont-la-Ville. Elle était la quatrième d’une fratrie de 16 enfants. Très tôt, elle a dû aider aux travaux de la ferme. Elle s’est aussi beaucoup occupée de ses petits frères et sœurs, jusqu’à son mariage en 1954, avec Marcel Rigolet des Frandières, à La Roche.



De cette union, sont nés six enfants, cinq garçons et une fille. Ida les choya en restant mère au foyer, tout en s’occupant de sa belle-mère et de ses beaux-frères.

Cette vie de labeur ne laissait pas beaucoup de place pour les loisirs. Mais Ida Rigolet ne…