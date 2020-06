Jehnny Beth, une femme actuelle

Jehnny Beth

TO LOVE IS TO LIVE

Universal

Jehnny Beth (Camille Berthomier au civil) est hyperactive. L’ex-chanteuse française de Savages ne se contente pas d’animer une série d’émissions radio, elle fait du cinéma, empoche l’an dernier une nomination aux Césars pour son rôle dans Un amour impossible et sera bientôt à l’affiche de Kaamelott: premier volet. Ce mois de juin, elle publie un recueil de nouvelles érotiques, Crimes against love manifesto, et vient de sortir son premier album solo, To love is to live. Hyperactive, dites-vous?

Toujours en partenariat enregistré avec Johnny Hostile (son ex de John & Jehn), la belle androgyne de 35 ans signe un disque parfois tendu (son duo How could you, avec le chanteur d’Idles), souvent apaisé (French contryside) et toujours hanté par une pop…