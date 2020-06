L’onde qui frappe en plein cœur

RTS1 propose demain soir une rediffusion de Caravane FM. Dans cet épisode, les comédiens Lionel Frésard et Jean-François Michelet installent leur studio de radio aux Peupliers, au Mouret. Bouleversant.

On s’attendait à être touchée, on se retrouve émue aux larmes. Cet épisode de Caravane FM, une rediffusion de 2018, est une boule de tendresse qui vous frappe en plein cœur. La vie peut être dégueulasse, mais il suffit d’une petite étincelle dans les yeux des enfants malmenés, d’une bonne personne qui leur tend la main au bon moment, pour qu’ils trouvent leur voie et grandissent malgré tout. Voilà ce qu’on apprend du Caravane FM tourné aux Peupliers. La structure regroupe au Mouret un petit EMS, un internat et un foyer pour enfants. A voir ou à revoir demain à 20 h 10 sur RTS1.

