L’Open Bike sera maintenu sous une autre forme

Depuis vendredi et l’annonce du Conseil fédéral, les manifestations rassemblant jusqu’à 1000 personnes sont autorisées. Cette annonce permet à l’Open Bike de prévoir sa 31e édition. La présidente d’organisation Lisa Beaud et son comité doivent encore discuter sous quelle forme aura lieu l’événement. «Nous nous voyons en comité pour préparer notre dossier officiel pour la commune. Nous allons pencher pour notre plan C. La course aura bien lieu, mais selon un format adapté.» Les informations devraient suivre ces prochains jours.