La fin des sacs jetables

ÉCOLOGIE. Interdire les sacs en plastique à usage unique dans le canton: l’idée a séduit les députés jeudi. Par 88 voix contre 5 et comme le proposait le Conseil d’Etat, ils ont validé la motion des députés Ralph Alexander Schmid (vcg, Lugnorre) et Hubert Dafflon (pdc, Grolley). Leurs arguments? Les sacs jetables ont, en moyenne une durée de vie de vingt minutes et 89% finissent à la décharge, dans les océans ou dans les sols – seuls 12% sont incinérés et 9% recyclés.

La pollution au plastique a des conséquences reconnues sur la faune et la flore, et qui commencent à être révélées concernant la santé humaine. «Chaque semaine, chacun consomme une quantité de micropolluants équivalents à la taille d’une carte de crédit», image Ralph Alexander Schmid. Chaque année en Suisse, près de 5000…