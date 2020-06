La La Land

RTS2, JEUDI, À 20 H 55

Prise dans les embouteillages sur une autoroute de Los Angeles de bon matin, Mia fait un doigt d’honneur à Sebastian, un automobiliste un peu trop pressé derrière elle. Elle est serveuse dans un petit café des studios Warner, au cœur d’Hollywood, et rêve de devenir actrice en passant des auditions où elle est systématiquement recalée. Lui est un passionné de jazz et joue dans un restaurant pour payer son loyer en attendant d’ouvrir son propre club, où il pourra enfin jouer autre chose que des standards. C’est là, dans son restaurant, que Mia entre un soir par hasard. Au piano, Sebastian, fatigué de jouer les mêmes airs, se lance dans l’interprétation d’une de ses compositions. Elle reconnaît son automobiliste stressé et, touchée par la musique, s’apprête à lui dire…