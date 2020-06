La stratégie cantonale mise sur la bioéconomie et l’industrie 4.0

Le Conseil d’Etat a choisi sa nouvelle stratégie de promotion économique. Trois axes principaux seront développés: la bioéconomie, l’industrie 4.0 et le renforcement d’une économie diversifiée.

XAVIER SCHALLER

PROMFR. «La nouvelle stratégie est à la fois pragmatique et ambitieuse, construite sur l’existant pour et avec notre économie.» Olivier Curty, directeur de l’Economie et de l’emploi, a présenté hier à la presse les grands axes de la nouvelle stratégie de promotion économique du canton. Pour profiter des atouts du canton, elle se développe sur trois axes: la bioéconomie, l’industrie 4.0 et le renforcement de la diversité économique.

«Cette diversité ne nous confère pas d’avantage concurrentiel, constate Olivier Curty. Mais elle nous permet, en général, de traverser les crises…