Le curé de la cathédrale Paul Frochaux démissionne

Le curé de la cathédrale de Fribourg Paul Frochaux a remis sa démission à l’évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, qui l’a acceptée. L’abbé était suspendu depuis février en raison d’accusations de harcèlement et d’abus sexuels. La responsable diocésaine de la communication a confirmé cette information révélée par le Matin Dimanche. Visé par la plainte de harcèlement sexuel d’un confrère, abbé à Peseux (NE) aujourd’hui, le curé de la cathédrale de Fribourg est aussi soup- çonné d’avoir eu une relation avec un jeune de 17 ans en 1998 dans un chalet à Torgon (VS). Il a été écarté de son ministère début février par l’évêché. A la suite de ces accusations, trois enquêtes ont été ouvertes, l’une interne, une seconde menée par la Police cantonale vaudoise sur l’aspect pénal. La troisième,…