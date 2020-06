Le temps s’est arrêté et Stéphane Lavoué l’a saisi

Stéphane Lavoué

LES MOIS NOIRS

Editions 77

Depuis une vingtaine d’années, Stéphane Lavoué développe une photographie personnelle entre paysages fuligineux et portraits caravagesques. Avec, pour point commun, un goût assumé pour le charbonneux, le ténébreux, l’apocalyptique. Son nouveau recueil d’images, Les mois noirs, creuse encore ce sillon. Désormais acclimaté au pays bigouden de son épouse, il photographie la Bretagne à l’envers des stéréotypes et de l’esthétique éculée des phares dressés sur l’écume, des jolis filets de pêcheurs et des falaises saillantes.

Au contraire, il fait poser ces gens qui n’ont pas quitté le pays, «ceux qui s’y accrochent viscéralement». Ici un jeune patron-pêcheur, là une brodeuse, plus loin un écailler. En novembre – Miz Du, le mois noir en breton – il rend…