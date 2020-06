Les roseaux sauvages

ARTE, MERCREDI, À 20 H 55

Pierre Bartolo, qui vient de se marier, est appelé à faire son service militaire en Algérie. Ayant l’intention de déserter, il s’en ouvre à madame Alvarez, enseignante communiste au lycée de Villeneuve-sur-Lot, et lui demande son aide. Mais celle-ci se dérobe. Elle retrouve ensuite ses élèves au sein desquels se trouvent Serge, le frère de Pierre, François, fils de paysans du cru, et Maïté, sa propre fille. Celleci se sent attirée par François qui, lui, éprouve un trouble sentiment pour Serge… ■