Pas le choix, c’est pour ou contre

Une époque formidable

C’est fou comme les gens ont des avis sur tout. Peut-être sommes-nous influencés par nos bonnes vieilles votations helvétiques, où l’on nous encourage à dire oui ou non, alors que, le plus souvent, on aimerait cocher la case «ne sait pas». Et par les réseaux sociaux, leurs «j’aime» / «j’aime pas», pouce en haut, pouce en bas, sur tous les sujets, même ceux qui ne nous intéressaient pas avant que l’on nous fasse croire que nous nous y intéressons.

A croire que l’on n’a plus le droit de ne rien en penser, voire de ne penser à rien (ce qui, selon Gainsbourg, vaut mieux que de ne pas penser du tout). Prenez le professeur Didier Raoult: il y a quelques mois, le grand public ignorait le nom de cet éminent microbiologiste et n’avait jamais entendu le mot…