Paul Bonhomme, au-delà de l'exploit sportif

Paul Bonhomme

RAIDE VIVANT

Editions Paulsen, 192 pages

Il ne prétend pas être le plus rapide dans une face, le plus casse-cou dans une pente, le premier dans une voie ni le plus connu du public. Peu importe. Les superlatifs, très peu pour lui. Paul Bonhomme préfère skier, grimper, courir ou bivouaquer en toute discrétion. Lui et la montagne. «Etre à soi, décider enfin de s’appartenir», écrit-il. C’est presque à se demander pourquoi ce Néerlandais né en Belgique a publié son autobiographie, peu avant le semi-confinement.

Raide vivant n’est pas un récit de montagne. C’est l’histoire d’un quadra qui se dévoile sans se montrer. Sauf en une de couverture, illustrée par son sourire. Guide de montagne, skieur de pente raide, athlète, Paul Bonhomme est aussi conférencier et écrivain. Cela se…