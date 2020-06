Près de 1500 personnes défilent contre le racisme et les violences policières

Une manifestation a réuni près de 1500 personnes samedi à Fribourg, selon une estimation de la police fribourgeoise. Ce défilé était organisé par l’ONG Citoyens en action pour la démocratie et le développement ainsi que plusieurs structures africaines pour protester contre le racisme et les violences policières. Ce rassemblement s’inscrit dans la ligne des protestations déjà organisées en Suisse depuis l’affaire de la mort de George Floyd aux Etats-Unis. Selon la police, la manifestation a eu lieu dans le calme et la majorité des participants portaient un masque pour se protéger.