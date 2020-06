Projet de Vélobus pour les élèves

L’Etat de Fribourg et l’Association transports et environnement (ATE) lancent un projet pilote de Vélobus (www.velobus.ch). Calqué sur le modèle du Pédibus, il s’adresse à des élèves de 10 à 12 ans, chacun sur sa bicyclette et accompagnés par des adultes.

Les communes intéressées à mettre en place une ligne seront accompagnées. Elles trouveront un soutien logistique auprès de l’ATE et financier auprès de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC). «Ce projet pilote s’inscrit dans la volonté de l’Etat de promouvoir l’usage du vélo et d’en faire un moyen de locomotion tant professionnel que récréatif, au même titre que la voiture, indique le communiqué de cette dernière. Il entre dans le cadre du Plan sectoriel vélo, adopté par le Gouvernement en 2018.»…