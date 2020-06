QT8: Tarantino en 8 films

ARTE, VENDREDI, À 22 H 55

Quentin Tarantino, même pas 60 ans, figure parmi les cinéastes les plus influents de sa génération. Amateur compulsif de la blaxploitation, de films hongkongais et de cinéma populaire, cet autodidacte réalise en 1992 son premier film, le très noir Reservoir dog, huis clos ultraviolent à l’humour décapant, aussitôt sélectionné à Cannes. Deux ans plus tard, il rafle la Palme d’or avec Pulp Fiction. Puis viennent Jackie Brown et Kill Bill. Sur les tournages, il met un point d’honneur à réaliser les cascades sans trucages. ■