Un renforcement de la mesure d’urgence sur les baux et les fermages commerciaux

MESURES URGENTES. Alors qu’un plan de relance est en préparation, le Conseil d’Etat a décidé de rehausser les plafonds de sa mesure sur les baux et fermages commerciaux. Cette mesure, lancée le 22 avril dernier et déjà dotée d’une enveloppe de 20 millions de francs, prévoit la prise en charge de loyers et d’intérêts hypothécaires pour les entreprises impactées par la crise du coronavirus. «Avec effet rétroactif, les plafonds couverts par l’Etat passent ainsi de 2500 à 5000 francs pour les entités économiques “standards”, et de 3500 à 7000 francs pour les établissements publics», précise le communiqué du Conseil d’Etat. Les demandes pourront être déposées jusqu’au 31 juillet 2020. Cette adaptation vise à réduire plus efficacement les charges fixes des entreprises touchées par la crise,…