Une fausse alerte à la bombe dans le quartier de la gare

FRIBOURG

Hier, entre 9 h et 12 h 30, le quartier de la gare de Fribourg a été paralysé par la présence d’un colis suspect. L’objet se trouvait dans un chariot à commissions devant une banque, à la hauteur du giratoire du Temple. Par mesure de sécurité, onze personnes ont été évacuées du bâtiment, a indiqué la police cantonale. Le quartier a été fermé à la circulation et aux piétons durant l’intervention. Une ambulance s’est rendue sur place à des fins préventives. Trois arrêts des Transports publics fribourgeois (TPF) n’ont pu être desservis. Lors de l’analyse de l’objet suspect par des spécialistes, aucun contenu inquiétant n’est apparu. Personne n’a été blessé et le trafic automobile et piétonnier a pu reprendre aux alentours de 12 h 30. A noter également que l’accès à la gare s’est…