«Le seul point positif, c’est ma course»

Le GP de la Gruyère rayonne en 2020

TENNIS. Par rapport à 2019, il n’y a pas photo. Le Grand Prix de la Gruyère va accueillir le double de participants du 17 au 25 juillet prochains au Centre de tennis de Bulle. En tout, un peu plus de 300 joueurs et joueuses sont inscrits dans les différents tableaux. «Nous profitons de l’effet Covid, car il n’y a pas eu beaucoup de tournois ces dernières semaines et les populaires ne partent pas en vacances», partage Cindy Ecoffey, responsable d...