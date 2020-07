Aux Paccots, le retour des courses «covid-compatibles»

Les Poya’ttack trail et run, organisés en contrela-montre ce mercredi et jeudi aux Paccots, marquent la reprise des courses à pied traditionnelles dans la région. Un engagement solidaire avant tout, la participation restant modeste.

QUENTIN DOUSSE

COURSE/TRAIL. La course à pied peut-elle se pratiquer sans dossard ni chronomètre? Pour «90% des coureurs sondés» par MSO-Chrono, la réponse est non. A la hâte, l’entreprise jurassienne a donc lancé la Romandie Run, une série de 22 épreuves organisées dans les six cantons romands entre le 4 juillet et le 2 août. «Nous souhaitions un concept très simple et "covid-compatible", souligne la co-initiatrice Sarah Muller. C’est un défi, pour les coureurs aussi qui devront se battre avant tout contre euxmêmes dans ce format en…