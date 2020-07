RTS1, MARDI, À 20 H 05

Voitures: ça remue sous le capot



Pour sa deuxième émission de l’été, A bon entendeur plongera sous le capot des voitures. L’occasion de faire un grand voyage de près de 45 ans dans la ribambelle d’émissions consacrées à cet objet de tous les désirs, objet qui a d’ailleurs été le thème de la toute première émission d’A bon entendeur en 1976.

On y évoquera nos rapports parfois ambigus avec nos garagistes, les fausses pannes dont ABE s’est fait le champion pour mettre à l’épreuve la rigueur et l’honnêteté de ces derniers, les crash-tests qui ont permis de faire évoluer la sécurité de nos véhicules, mais aussi les scandales plus récents qui ont secoué le monde de l’automobile.

Pour évoquer tout cela, ABE s’est installé au camping de Vidy. L’émission y recevra Jacques…