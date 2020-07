A. Bugnard et S. Trachsel s’imposent aux Paccots

Premières courses dans la région, les Poya’ttack trail et run ont eu lieu cette semaine aux Paccots. Les Sudistes Alexandre Bugnard (trail) et Steffi Trachsel (route) vainqueurs.

Troisième et quatrième étape de la Romandie Run, les Poya’ttack trail et run ont réuni 160 participants aux Paccots mercredi et jeudi. Elles sonnaient la reprise des courses à pied avec dossard dans la région. Les coureurs ont pu s’élancer sur les deux parcours de 14 h à 19 h pour éviter le rassemblement des personnes.

Président du club Teysalpi, Vincent Rieder a apprécié l’expérience. «Le déroulement des courses s’est très bien passé. A tel point que nous pensons maintenir pour les prochaines éditions ce format de départ libre en semaine pour pas empiéter sur les grandes courses du weekend.»

Au niveau sportif,…