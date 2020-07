Xavier est tout content d’accueillir la jolie Alexandra venue animer un atelier pâtisserie cup-cake pour la semaine. Ils ont eu une aventure d’une nuit et Xavier attend beaucoup de ces retrouvailles. Mais dès son arrivée au camping, Alexandra et Tom ont un coup de foudre évident. Quel choix fera Tom? Il hésite entre suivre ses sentiments et préserver son amitié avec son plus vieil ami... Lundi, à 21 h 05, sur TF1