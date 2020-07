Charline Fragnière, dure fut la reprise

Comme la plupart des meilleurs vététistes du pays, Charline Fragnière a lancé sa saison de cross-country ce week-end à Loèche-les-Bains. Cette première manche de la Coupe de Suisse, remportée par les Alémaniques Nino Schurter et Sina Frei, s’est révélée plus délicate pour la Vuadensoise de 21 ans, 41e chez les dames et 22e dans la catégorie U23.

«La course est partie super fort et, dès la première montée, j’ai su que cette journée serait difficile pour moi, commente Charline Fragnière. Je me suis battue jusqu’au bout et j’ai heureusement eu de meilleures sensations sur la fin. Mais oui, être “lapée” (n.d.l.r.: rattrapée par la première concurrente et arrêtée avant le dernier tour) constitue une petite déception.»

Une déception rapidement oubliée tant la joie de retrouver l’adversité en…