Construire un avenir

Cet ancien directeur d’école tire un parallèle entre son expérience et la récente intervention policière à la gare de Bulle.

Eteindre un incendie, ce n’est pas facile… Certes, il est bien sûr préférable de ne pas l’allumer. Mais quand il est là, que faire? Il y a bien des années, j’ai pris un extincteur pour tenter de circonscrire le feu qu’un mégot avait allumé sur le canapé d’une voisine âgée. Les éléments en rage ne se sont pas calmés et je me suis fait roussir barbe et moustache. Heureusement, les pompiers, alertés par mon épouse, n’ont pas tardé à arriver. Depuis, j’ai mieux compris l’utilisation d’un extincteur. J’ai appris en outre que, selon la matière enflammée, l’eau peut être la pire vectrice d’un début de feu.

Cette expérience m’a régulièrement servi dans ma vie…