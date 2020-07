Des pointures mondiales du scrabble à Broc

Comme d’autres activités, le scrabble a souffert en début d’année. De nombreux tournois ont été annulés. Et c’est dans la région, à Broc, que l’activité a repris avec l’organisation du premier tournoi international post-confinement. A l’Hôtel de Ville, les Estivales du scrabble de la Gruyère ont commencé le lundi 29 juin et se termineront dimanche soir. Une cinquantaine de joueurs, dont une dizaine de Français, sont présents chaque jour dès 10 h 30. Ce week-end, le Suisse triple champion du monde Hugo Delafontaine est présent, tout comme le Français Thierry Chincholle, vice-champion du monde 2017, et la Valaisanne Christiane Aymon, l’une des meilleures joueuses de la discipline. A noter que cette compétition fait également office de championnat de Suisse individuel. VAC