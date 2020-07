BASKETBALL

Fribourg Olympic a annoncé mercredi plusieurs mouvements dans son effectif pour la saison 2020-2021. Le Suisse de 24 ans Alexander Hart (2,10 m, position 4-5) rejoint Saint-Léonard en provenance des Lions de Genève. L'Américain Brandon Garrett (29 ans) rempile pour une année supplémentaire. Dans le sens inverse, Brandon Kuba (formation), Xavier Pollard (ambitions à l'étranger) et Axel Louissaint (raison non spécifiée) ne porteront plus le maillot de Fribourg Olympic.