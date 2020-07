En Glâne, les petits vététistes font les grands succès

Lancée l'an dernier par Bibiane Deillon et Ilona Chavaillaz, la Kids Bike Horizon fait un carton auprès des jeunes vététistes.

Reportage à Vuisternens-devant-Romont, où plus de 100 débutants de 4 à 12 ans ont pris part jeudi au dernier entraînement avant les vacances.

Cet engouement fait apparaître un manque de structure pour les tout-petits, malgré une offre VTT pléthorique dans le canton.

QUENTIN DOUSSE

Sur le parvis de cette école primaire, cela ressemble à la fièvre du jeudi soir. L’église de Vuisternens-devant-Romont n’a pas encore sonné les dixhuit coups, mais l’effervescence est déjà palpable. Ils et elles déboulent à toute vitesse sur leur VTT bariolé, insouciants et surmotivés. Cinq, dix, quinze, vingt, cinquante, huitante, cent, et même 105 enfants… N’en menez plus, la cour est…