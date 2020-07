Entendre le doux «swish» du filet

Cet été, La Gruyère s’intéresse aux mouvements caractéristiques de plusieurs sports.

Troisième épisode de cette série avec le tir en suspension, arme redoutable du basketteur.

Explications avec Boris Mbala et l’ancien joueur et spécialiste du tir Dominique Currat.



MAXIME SCHWEIZER

Le tir en suspension a pris une importance majeure dans le basketball moderne. Il y a encore dix ans, le jeu sur demi-terrain régnait sur les parquets. Les grands pivots se régalaient dans la raquette et dans un système de jeu lent et posé. Désormais, les rois de la balle orange sont les shooteurs qui allient technique et précision dans leur mouvement. Un geste devenu une arme létale.

Arrière défensif du Fribourg Olympic, Boris Mbala n’a cessé de travailler sa technique du tir. Autant individuellement qu’à…