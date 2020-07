SEMSALES

Firmin Pittet s’en est allé au matin du 11 juillet, entouré de sa famille. Il avait 90 ans. La cérémonie du dernier adieu a eu lieu hier, en l’église de Semsales.

Sixième enfant d’une fratrie de quinze enfants, Firmin est né le 5 mai 1930 à la ferme du Pra-Linlia, non loin de la halte de La Verrerie, sur la commune de Semsales. Il y passa une partie de sa vie à travailler la terre et à bûcheronner. Grand passionné de vélo, qu’il pratiquait lui-même au point de participer à certaines courses, il écoutait la radio qui l’informait des résultats de ses favoris, Ferdi Kübler et Hugo Koblet.

C’est en 1951 qu’il unit sa destinée à Anne-Marie Monnard. De cette union naquirent six enfants: Jean-Claude, Gérard, Noëlla, Laurence, Roland et Serge. En 1961, Firmin et sa famille vinrent…