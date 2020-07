GESA poursuit son développement

BULLE

Gruyère Energie SA renforce ses compétences dans le développement des produits. En effet, l’entreprise régionale informe qu’elle entrera à hauteur de 16,6% au capital-actions de la société Inera SA. Basée à Fully et créée en 2018 par quatre distributeurs valaisans, cette plateforme a pour but de fédérer différentes entreprises pour relever les défis de la stratégie énergétique 2050. «Inera permet la mutualisation des ressources et compétences pour le développement de produits, tout en laissant à chaque partenaire son autonomie pour gérer la distribution des prestations sur sa zone de desserte», communique GESA. Cette dernière deviendra la prestataire exclusive des produits et prestations de la société valaisanne sur l’ensemble du canton de Fribourg et du Pays-d’Enhaut.