Grièvement blessée par la chute d’un arbre

PONT. Alors qu’elles se promenaient et piqueniquaient en forêt, deux femmes ont vécu un drame jeudi à Pont, sur la commune du Flon. Vers 14 h 30, à proximité du ruisseau du Maflon, un arbre sec, situé en amont du talus, a cassé et est tombé sur l’une des deux personnes, âgée de 66 ans. Son amie est parvenue à dégager l’arbre et à prévenir les secours. Grièvement blessée, la victime a été héliportée par la Rega vers un hôpital. Une ambulance et des sapeurs-pompiers du corps Le Flon-Saint-Martin ont également été sollicités pour les besoins des secours. La police cantonale informe que le garde forestier a abattu deux arbres dans les environs. Le sentier ne présente aujourd’hui plus de danger.