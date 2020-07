Harley Quinn, celle qui danse avec le diable

Stjepan Šejic

HARLEEN

Urban Comics

Issu de la bande dessinée, le Joker a connu sa consécration au cinéma. Il semblait adéquat que sa petite amie, débarquée de l’animation, connaisse la sienne dans le 9e art. Un juste retour des choses, une remise à la normale pour le couple le plus chaotique que l’on puisse imaginer. Souvent maltraitée tant sur la toile qu’en BD, Harley Quinn reçoit enfin le traitement qu’elle mérite, administré par petites doses, et qui la fera passer de Harleen Quinzel, jeune psychiatre innocente et mal dans sa peau, à lutin bondissant et meurtrier. Cette descente aux enfers a été prescrite par Stjepan Šejic, en petites touches de nuances grises et rouges, homéopathiques pour ainsi dire. Le surdoué croate, au scénario et au dessin, est un expert dans l’art de raconter…