J’ai 10 ans

Jean-Paul, un enfant chinois de dix ans, vient d’arriver en France avec ses parents. Ceux-ci ont été obligés de quitter la Chine en urgence à cause des prises de positions politiques de son père, professeur à Pékin. A l’école du quartier, le jeune garçon ne tarde pas à devenir le premier de sa classe, mais surtout à se faire deux amies: Anouk et Brune, deux filles aux tempéraments a priori totalement incompatibles. Pourtant, lorsque Brune et Anouk découvrent le talent insoupçonné de Jean-Paul pour la chanson… ■