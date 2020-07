J. Dupasquier: «J’en veux encore plus!»

Toujours en progression avec sa 19e place, dimanche à Jerez, le Sorensois Jason Dupasquier garde bon espoir d'obtenir son premier point au championnat du monde moto 3.

Si la loi des mathématiques est respectée au championnat du monde moto 3, Jason Dupasquier marquera son premier point le 16 août au Grand Prix d'Autriche. Classé 25e, 21e et enfin 19e dimanche au GP d'Espagne, le Sorensois de 18 ans poursuit sa progression sur la scène mondiale. «Je suis surtout satisfait en analysant l'écart avec le vainqueur, passé de 28 secondes au Qatar à 20'' dimanche (sur le Japonais Tatsuki Suzuki)», souligne-t-il.

Entre la première et cette deuxième course à Jerez, le rookie gruérien a «énormément travaillé les réglages des suspensions et de mon pilotage». Ce qui ne lui a pas permis d'obtenir mieux…