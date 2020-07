Joséphine, ange gardien

TF1, MARDI, À 21 H 05



En débarquant dans le camp des Pierres qui chantent, Joséphine découvre qu’elle est l’une des animatrices en charge d’ados entre 14 et 17 ans, qui sont loin d’être réjouis à l’idée d’abandonner leur téléphone portable. En effet, ce camp «déconnecté» n’a ni réseau, ni wifi. Pour Clothilde, la directrice, c’est l’occasion pour ces jeunes de découvrir autre chose qu’un écran pendant quinze jours. Ce dont se moque sa fille, la flamboyante Chanelle, 17 ans, qui rêve de faire carrière dans le web grâce à sa chaîne Youtube, et Léonard, 16 ans, un ado chétif qui passe tout son temps à jouer en ligne. Il n’y a que la timide Louison, 16 ans, qui se réjouit vraiment d’être dans ce camp sans internet. Chanelle, Léonard et Louison ont un point commun: ils sont les clients de…