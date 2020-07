Jurassic Park III

TF1, MARDI, À 21 H 05



Mené en bateau par des parents au comble du désespoir, un savant renoue à son corps défendant avec le pire de ses cauchemars: une colonie de dinosaures en pleine forme et plus ou moins programmés pour le rayer de la surface du globe.

Huit années ont passé depuis que le paléontologue Alan Grant et sa chère assistante Ellie ont affronté les monstres du milliardaire Hammond et juré qu’on ne les y reprendrait plus. Mariée et mère de deux bambins, la jeune femme se consacre à l’écriture, tandis que Grant continue de se battre sur le terrain, mais, cette fois, pour trouver de quoi financer de très pacifiques recherches. Aidé de Billy Brennan, son nouveau disciple, le professeur est en effet à deux doigts de prouver que le raptor pouvait parler. Hélas, la communauté…