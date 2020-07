L’équitation, l’activité familiale des Guillet

Etablie depuis vingt ans à Orsonnens, la famille Guillet vit avec une quinzaine de chevaux dans son domaine. Rencontre avec Dominique Guillet et ses deux filles Maëlle et Julie en marge du concours de saut à Bulle, qui a eu lieu le week-end passé.

MAXIME SCHWEIZER

HIPPISME. La famille Guillet est arrivée sur le parking peu avant midi. Le papa Dominique et ses deux filles, Maëlle et Julie, étaient déjà habillés et prêts à analyser la piste. Les trois cavaliers concouraient dans les épreuves principales R/N 110 dimanche passé à Bulle. Ils ont juste pris le temps d’enfiler leurs bottes avant de se prêter au jeu des questions.

A côté d’eux patientaient Christine la maman, la cadette Maya et leur chien. Car chez les Guillet, l’équitation est une affaire familiale. D’ailleurs ils ont une…