L’envie de devenir professionnel

Nouveaux membres du Team MTB Scott Fribourg, Maxime L’Homme et Nicolas Bard participent ce dimanche à leur première course nationale de la saison à Loèche. Avant la compétition, ils partagent leurs ambitions.

TEXTES MAXIME SCHWEIZER

Loèche accueille ce weekend la première compétition de VTT sur territoire helvétique. Manche initiale de la Coupe de Suisse, la course réunira les meilleurs vététistes de Suisse et des pays voisins. Parmi les régionaux en lice, Maxime L’Homme en U19 et Nicolas Bard en amateur tenteront de tirer leur épingle du jeu. Interviews.

Maxime L’Homme

Date de naissance. 07.02.200

Village. Vuadens

Taille et poids. 1,75 m pour 60 kilos

Profession. Etudiant à l’Ecole de culture générale

Résultats principaux 2019. 3e aux championnats de Suisse U17, 14e aux Championnats…